Bolsonaro anuncia que zerou impostos de “whey protein” com foto de fisiculturista e nº 22

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, na manhã desta sexta-feira (19/8), a redução nos impostos de importação de suplementos alimentares. Para ilustrar o ato, o chefe do Executivo utilizou a foto de um homem musculoso, de sunga.

Ao falar de atos presidenciais em sua conta no Twitter, o mandatário ilustrou com a foto do fisiculturista com o número que usará nas urnas no pleito de outubro.

“O governo federal zerou imposto de importação de suplementos alimentares, como whey protein, creatina, BCAA e multivitamínicos, e diversos itens de nutrição esportiva, além de reduzir de 11,2 para 4% os impostos para diversos outros itens, como proteínas lácteas e albumina”, anunciou o chefe do Executivo federal, na publicação.

Bolsonaro anunciou a redução durante live semanal, na quinta-feira (18/8). Imediatamente, a população exigiu reduções também nos preços de alimentos mais consumidos, como carnes, grãos, frutas e verduras.

Como justificativa, o titular do Palácio do Planalto voltou a mencionar as medidas de combate ao Covid-19, adotada por governadores em 2020, a fim de frear o avanço da doença.

Veja o post e vídeo:

