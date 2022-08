Concursos Acre 2022: acompanhe todas as previsões aqui!

Concurseiros, fiquem atentos! Os concursos Acre 2022 prometem ofertar muitas oportunidades! Há certames que estão com os estudos em andamento, outros com bancas definidas e até com editais prontos para serem lançados a qualquer momento.

O governador do Acre, Gladson Cameli, já declarou a possibilidade do lançamento de novos editais logo no início de 2022. São muitas oportunidades distribuídas entre os municípios do Estado. A remuneração pode chegar até R$ 30 mil.

O Gran Cursos Online realizou um levantamento geral da situação dos concursos Acre 2022 e você pode conferir todas as informações nesta matéria. Para facilitar, pelo índice abaixo!

Concursos Acre 2022: Banca definida

Concurso TRT 14

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região escolheu a Fundação Carlos Chagas – FCC, como banca organizadora da nova seleção. O novo edital ofertará vagas para analista judiciário, com especialidade nas áreas Administrativa, Judiciária, Oficial de Justiça Avaliador Federal e Tecnologia da Informação. Já as vagas para técnico judiciário, serão para as áreas de Tecnologia da Informação e Administrativa.

Concurso TRT 14 Tribunal Regional do Trabalho da 14.ª Região Situação atual Banca definida Banca organizadora Fundação Carlos Chagas – FCC Cargos Analista e Técnico Judiciário Escolaridade Níveis Médio e Superior Carreira Tribunal Lotação Estados do Acre e Rondônia Número de vagas A definir Remuneração de R$ 7.591,37 a R$ 18.701,52 Edital TRT 14 | Concurso 2018

Edital TRT 14 | Concurso 2015

Concursos Acre 2022: Banca em definição

Concursos Acre 2022: Comissão formada

Polícia Civil do Estado do Acre AC

O concurso da Polícia Civil do Acre já possui comissão formada. O edital pode ofertar vagas de nível superior para a carreira policial. O delegado-geral da Polícia Civil, Josemar Portes, acredita que serão disponibilizadas oportunidades para todos os cargos da corporação.

Concurso Polícia Civil AC Polícia Civil do Estado do Acre Situação atual Comissão Formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Nível superior Carreiras Policial e delegado Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração iniciais de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Acre 2022: Concursos anunciados

Concurso Polícia Civil AC Delegado

O concurso Polícia Civil Acre Delegado foi anunciado pelo governador do Estado, Gladson Cameli. O delegado-geral da Polícia Civil, Josemar Portes, acredita que serão disponibilizadas oportunidades para todos os cargos da corporação.

Concurso Polícia Civil AC Delegado Polícia Civil do Estado do Acre Situação do concurso Comissão Formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Nível superior Carreiras Delegado Lotação Estado do Acre Número de vagas A definir Remuneração iniciais de R$ 15.378,00 Link do edital Clique AQUI para fazer o download do último edital PC AC Delegado

Secretaria de Fazenda do Estado do Acre AC

A proposta para realização do próximo concurso Sefaz Acre já foi realizada. Segundo informações do governo, o concurso ofertará vagas para Auditor da Receita Estadual, Auditor do Tesouro Estadual, Especialista da Fazenda Estadual e Técnico da Fazenda Estadual.

Concurso Sefaz Acre Secretaria de Estado de Fazenda do Acre Situação atual Anunciado Banca organizadora A definir Cargos Auditor da Receita Estadual

Auditor do Tesouro Estadual

Especialista da Fazenda Estadual e

Técnico da Fazenda Estadual Escolaridade Nível Médio e Superior Carreiras Fiscal Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração R$ 1.231,37 a R$ 19.532,09 Clique aqui para ver o último edital.

Polícia Militar do Estado do Acre AC

Um novo concurso da Polícia Militar do Acre está sendo preparado. O Secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Acre já deu início às tratativas administrativas relacionados aos concursos de Segurança Pública do estado. Segundo o órgão, o quadro Organizacional da Polícia Militar do Acre prevê 4 mil profissionais.

Concurso PM AC Polícia Militar do Estado do Acre PM AC Situação atual Anunciado Banca organizadora A definir Cargos Soldado Escolaridade Nível Médio Carreiras Policiais Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital.

Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre AC

Tudo indica que o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre possua um novo edital em breve. O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou a realização de novos certames para a área da segurança pública.

Concurso Polícia Penal AC Instituto de Administração Penitenciária do Acre AC Situação atual Anunciado Banca organizadora A definir Cargos Policial Penal Escolaridade A definir Carreiras Segurança Pública Lotação Acre Número de vagas Mínimo de 454 vagas Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital.

Concursos Acre 2022: Concursos em andamento

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre oferta 622 vagas no total para cargos diversos de níveis médio e superior. A remuneração inicial varia entre R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93, dependendo do cargo. As provas estão marcadas para serem realizadas dia 4 de setembro de 2022.

