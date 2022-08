Descubra a flor do mês do seu aniversário e o que ela representa

Aqui, no Brasil, pode soar estranho, mas associar uma flor ao mês do aniversário é muito comum em países do Hemisfério Norte. Quem afirma é a florista Diennis Xavier, do Studio Magnólia, no Rio de Janeiro (RJ).

À Casa e Jardim, a profissional revelou a flor de cada mês, além de compartilhar o significado das plantas. A seguir, confira a correspondente ao seu aniversário. Com a informação em mãos, faça uma homenagem à espécie e, com ela, aproveite para adicionar um ponto de cor na decoração de casa! Janeiro A flor do primeiro mês do ano é o cravo. Originária da Ásia, ela é muito citada na mitologia grega e na romana. A planta tem o dom de atrair coisas boas. Ou seja, traz sorte. É usada como símbolo em bandeiras, festivais e revoltas, a exemplo da portuguesa Revolução dos Cravos, em 1974. Fevereiro A violeta africana é a flor dos aniversariantes de fevereiro. A espécie ficou conhecida na Europa como a flor tropical preferida da elite. Na Grécia antiga, era símbolo de fertilidade. Reprodução/ Freepik Março A escolhida para março foi a narciso, originária do mediterrâneo e comum em partes da Ásia Central. A planta simboliza beleza e vaidade. Seu nome foi inspirado em Narciso, personagem da mitologia grega que, de tão vaidoso, se apaixona por ele mesmo após contemplar o próprio reflexo na água. Getty Images Abril A flor dos aniversariantes de abril é a margarida. De origem europeia, ela simboliza simplicidade, inocência, juventude, sensibilidade, pureza, paz e afeto. Na obra Hamlet, William Shakespeare a usou para representar a pureza da donzela Ofélia. Ela também tem propriedades medicinais e cosméticas. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por twentyone.keys (@twentyone.keys) Maio O lírio-do-vale é a flor de maio. Também conhecida como flor-de-maio ou muguet, ela é nativa da Ásia e da Europa. Por ser muito tóxica, demanda cuidado. Dizem que essa era a flor favorita do estilista Christian Dior. Em 1956, ele lançou a fragrância Diorissimo, com o aroma da flor, perfume que acabou se tornando o predileto da princesa Diana. A planta simboliza paz, esperança e felicidade. Getty Images Junho A escolhida para o mês de junho foi a rosa. Originária da Ásia, ela é cultivada desde a Antiguidade em todo o mundo. É uma flor atrelada a deusas da mitologia e ao cristianismo. Simboliza amor. Unsplash Julho A flor de julho é a delfino, nativa do sul da Europa e também conhecida como larkspur. Simboliza leveza, amor, afeição e apego. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia de Yong (@claudiadeyongdesigns) Agosto A flor de agosto é a gladíolo, popularmente conhecida como palma-de-Santa-Rita. Seu nome vem do latim “gládios” e significa espada. Uma curiosidade é que ela era dada aos gladiadores vencedores, na Roma antiga, o que acabou lhe conferindo o significado de vitória, força, integridade, bons valores morais e elegância. Getty Images Setembro A flor áster é a escolhida para setembro. De origem chinesa, lugar onde é muito usada como erva medicinal no tratamento de várias doenças, a espécie é parente da margarida e representa amor, lealdade, sabedoria, luz e poder. Getty Images Outubro Para quem nasce em outubro, a flor é a calêndula, originária da África Central. Ela é associada ao sol por suas cores alaranjadas. Era usada por cristãos para enfeitar as estátuas da Virgem Maria e, por isso, também é chamada de marygold (ouro de Maria, em tradução livre). Simboliza alegria, abundância, intelecto, criatividade e clareza. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Татьяна (@tatyana_._.___) Novembro Crisântemo é a flor de novembro. De origem chinesa, ela foi levada ao Japão por monges budistas e virou a flor nacional do país, além de símbolo da família imperial. Simboliza prosperidade, amizade, alegria, otimismo e fidelidade. No Brasil, significa beleza na vida e na morte. Por isso, é muito usada em enterros. Getty Images Dezembro Para o último mês do ano, a flor escolhida foi a azevinho. Ela faz parte das decorações natalinas do Hemisfério Norte. Também era usada pelas civilizações pré-cristãs para espantar “maus espíritos”. Símbolo de proteção, felicidade e paz. Getty Images