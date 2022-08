Dra. Kelma Roque vai te dar motivos para você começar a usar Ômega-3

O ômega-3 traz diversos benefícios para a sua saúde:

Para o cérebro e para a sua memória, o ômega-3 é um nutriente importante para a constituição e fluidez das membranas cerebrais e para saúde cardiovascular.

Os ácidos graxos do tipo ômega-3 são importantes para a saúde do coração. Contribui para ação anti-inflamatória e para a saúde dos olhos.

O ômega-3, também conhecido como “Óleo de peixe”, é um ácido graxo, ou seja, um tipo de gordura saudável necessária para que o organismo realize diversas funções. Como não é produzido pelo corpo, devemos obtê-lo por meio da alimentação.

Ele é encontrado em peixes que vivem em águas profundas, como:

. Anchovas

. Linguado

. Ostra

. Salmão

. Truta

. Atum

. Arenque

. Cavalinha

O ômega-3 também pode ser obtido em alimentos artificialmente fortificados com a gordura boa, como sucos, pães, ovos, aveia e leite de soja.

Aí vai a dica de como escolher um Omega-3 de qualidade:

Concentração: verifique a proporção dos ácidos graxos EPA e DHA por cápsula. Quanto maior a concentração de EPA e DHA, mais concentrado e puro será o óleo.

Pureza: é fundamental que a pureza do óleo em relação a metais pesados e contaminantes seja comprovada por um órgão certificador especializado. O programa de certificação internacional The international Fish Oil Standards (IFOS) é referência mundial no controle de qualidade do Ômega-3, que define os padrões mais elevados de pureza, frescor do óleo e concentração de EPA e DHA.

Fórmulas aprimoradas: ainda há suplementos que incrementam suas fórmulas com ingredientes que potencializam os benefícios do Ômega-3 ou melhoram a sua absorção.

Forma: a gordura disponível encontrada nos suplementos de Ômega-3 costuma ser em triglicerídeos (TG) ou Etil Ester (EE). O TG apresenta maior biodisponibilidade (cerca de 30% a mais) em razão do processo de metabolização e absorção, o que ressalta a superioridade da fórmula TG.

Embalagem: sempre escolher embalagem opaca, ou seja, sem você conseguir ver as cápsulas, pois a claridade pode oxidar as propriedades do seu Ômega-3.

Atenção!

É muito importante que o Ômega-3 tenha vitamina E na sua composição. A vitamina E é um potente antioxidante evitando a oxidação do Ômega-3.

Procure uma marca que tenha o selo IFOS. Esse selo IFOS garante a pureza do produto já que existem muitos peixes contaminados com metais tóxicos e mercúrio.

E a cereja do “BOLO” um bom Ômega-3 não congela. Esse teste é infalível. Coloque por 3 horas no congelador e verifique.

Bem, como sempre digo: SAÚDE e ESTÉTICA é o meu propósito.

Dra.Kelmaroque

Biomédica Esteta

CRBM-4 7529