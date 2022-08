Dupla é presa vendendo drogas em via pública de Rio Branco

Walisson, 19 anos, e Eduardo 20, foram presos acusados de tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (2), na rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares da Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), eles estavam fazendo patrulhamento na região que é conhecida pelo tráfico de drogas e, quando avistaram os dois jovens em via pública em atitude suspeita, fizeram a aproximação e os suspeitos começaram a correr, mas foram abordados.

Na revista pessoal foram encontrados 17 papelotes de maconha e com outro 5 trouxinhas de cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e a dupla de traficantes foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis. Já na delegacia foi feita uma pesquisa no sistema e os policiais descobriram que tanto Walisson quanto Eduardo já têm passagem por tráfico de drogas.