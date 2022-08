Gleici Damasceno revela novo namorado e notícia bomba na web; veja fotos

A acreana Gleici Damasceno usou suas redes sociais para revelar aos fãs e seguidores que está namorando. A vencedora do BBB 18 compartilhou um álbum de fotos ao lado do novo namorado, no Instagram, e fez uma declaração de amor. O nome dele é Joshua Sims.

As fotos publicadas na madrugada desta segunda-feira (15) ao lado de seu novo namorado, Josh Sims, repercutiram em vários portais do Brasil, entre eles, GShow, Tera, Uol, IG, Jornal O Dia, Quem, Caras, Glamour entre outros.

Os rumores sobre o novo relacionamento de Gleici começaram há alguns dias, quando ela apareceu com o rapaz, mas não revelou quem ele é. Agora, os dois estão assumidíssimos!

Veja a publicação da acreana no Instagram: