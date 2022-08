Em Sena, cobra gigante é vista em local frequentado por banhistas: “Preocupado”

Nessa época do ano, com o verão cada vez mais intenso, muitos moradores de Sena Madureira recorrem aos rios principalmente durante os fins de semana para se refrescar. Contudo, uma situação no rio Iaco vem chamando bastante atenção e deixando a comunidade em alerta.

No trecho compreendido entre a draga do Aroldo e o porto do Zeca do Alcides, há relatos da existência de uma cobra grande. Esse local é bastante frequentado pelos banhistas.

Com bastante experiência, o senhor Aroldo da areia atesta ter visto a cobra grande em pelo menos duas ocasiões. “Eu estava sentado, por volta das 6:30 horas da manhã, quando olhei vi aquele rolo de pau passando, daí imaginei: “Mas, pau passando uma época dessas, onde o rio está seco?”. Quando eu mudei de vista e olhei pra lá não estava mais. Outra vez estávamos lá à tarde, sem passar uma canoa, tudo em silêncio, quando olhamos aquela manobra na água e muita espuma. Recentemente, um rapaz andando pela margem do rio, atrás de capivara, quando viu foi aquele rolo de cobra, uma cobra grande exatamente nesse local”, comentou.

Ele disse que é muito importante a comunidade ficar atenta para essa situação. “Conheço bem aquela região porque trabalho há anos puxando areia. Já alertei todos os meus companheiros de trabalho e demais pessoas. Debaixo dágua não tem como ver nada, então é bom a população se precaver”, destacou.

Além de Aroldo, outros moradores também confirmam a existência dessa cobra na determinada localidade.