Ex-jogador do Liverpool detona CR7 e afirma: “Nenhum clube quer ele”

No programa “Overlap”, Jamie Carragher, comentarista na Inglaterra e ex-jogador do Liverpool, não poupou comentários ao falar sobre Cristiano Ronaldo e detonou a postura do atleta com o Manchester United.

Segundo Carragher, nenhum clube da Europa quer o português, inclusive o United, e que Cristiano não é mais o mesmo jogador de antes.

“Ele tem 37, 38 (anos) nessa temporada e não é o mesmo jogador. É goleador, mas não é o mesmo jogador. Posso estar errado, mas nenhum clube na Europa quer ele nesse momento. Se você perguntar para o Ten Hag, não acredito que ele o queira. E não tenho certeza se o vestiário do Manchester United quer o Cristiano Ronaldo.” afirmou o comentarista.

Além disso, o comentarista declarou que achou bizarro o retorno de Ronaldo ao Manchester United e afirmou que a carreira de CR7 se prolongou por ser um grande profissional.

“Eu sempre achei uma contratação bizarra. Ele assinou um contrato por dois anos, com a opção de mais um ano, que não pude acreditar. Ele nunca vai ficar em segundo plano para ninguém, mas como jogadores em um certo estágio na carreira, todos sabem que você não é mais o mesmo. Sua carreira se prolongou por ser um grande profissional.” completou.

Vale lembrar que nessa quarta (3/8), o técnico Eric Ten Hag criticou a postura de Cristiano após deixar o Old Trafford antes do final da partida no amistoso contra o Rayo Vallecano, nesse doming0 (31/7). O jogo terminou empatado em 1 x 1 e o camisa 7 foi substituído no intervalo.