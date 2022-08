Extensão da rede de abastecimento de água beneficia moradores do Miritizal em Cruzeiro do Sul

O Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), em ação conjunta com o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), iniciou nesta quarta-feira, 17, a obra de ampliação da rede de água no bairro Miritizal I, em Cruzeiro do Sul. A intervenção atende a antiga reivindicação dos moradores.

“Essa é uma tratativa que vem sendo construída em conjunto com os presidentes de bairro da região desde o ano passado. Algo que nos traz muita satisfação é poder cumprir com a nossa missão, que é levar água de qualidade para todos os acreanos residentes nos municípios do interior”, enfatizou o presidente do Saneacre, Ítalo Lopes.

As obras de expansão da rede de distribuição de água em Cruzeiro do Sul são parte de um conjunto de ações com o objetivo de aumentar a capacidade de abastecimento e melhorar os serviços de água nos municípios do Acre. Na região do Juruá, a primeira etapa dos projetos prevê a implantação de 3,6 quilômetros de rede para levar água tratada aos moradores dos bairros Aeroporto Velho, Miritizal I e Miritizal II.

“Na semana anterior, concluímos a ampliação do sistema Aeroporto Velho e até a semana que vem devemos terminar a obra do Miritizal I. Em seguida iniciaremos a do Miritizal II e ainda este ano serão executadas ampliações de rede nos bairros Cumaru, Remanso, São Cristóvão e Vila Santa Rosa,” informou Ítalo Lopes.

Abastecimento por poços

Localizado em região de geografia acidentada, o município de Cruzeiro do Sul exige soluções em saneamento que atendam as necessidades específicas do local. Desse modo, o sistema de abastecimento por poços tem sido uma alternativa importante para garantir o abastecimento de água em algumas localidades.