FGTS: confira quem tem direito a solicitar a revisão de R$ 10 mil

A revisão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) visa aplicar no saldo do fundo, um índice que favoreça os trabalhadores que têm valores nas contas vinculadas. Dessa forma, a estratégia é substituir a Taxa Referencial (TR) por índices que possam acompanhar a inflação de forma correta.

Assim, segundo a Constituição Federal, essa taxa é o principal índice de correção monetária do FGTS.

Quem pode solicitar a revisão do FGTS?

Em teoria, a Taxa Referencial deve acompanhar o andamento da inflação, mas isso não acontece. Portanto, os valores disponíveis no fundo não são ajustados como deveriam.

Assim, atualmente, as propostas para mudar a Taxa de Referencial — que dão origem a revisão do FGTS — consideram o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como alternativas possíveis. Entretanto, os processos seguem embargados no Judiciário brasileiro.

Sendo assim, os trabalhadores que possuem carteira assinada desde 1999 e sacaram valores do FGTS em alguma ocasião, têm o direito de reivindicar a revisão do valor. Assim, essa revisão de valores pode chegar a R$ 10 mil, mas é preciso destacar que os processos judiciais estão suspensos e sob análise do STF (Supremo Tribunal Federal).

Como funciona a revisão?