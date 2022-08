Filho de deputado se envolve em grave acidente e vai parar no PS com outras vítimas

O filho do deputado estadual Roberto Duarte Junior, identificado como Roberto Duarte Neto, ficou ferido após um grave acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira (17), na Avenida Ceará, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Ainda no acidente, ficaram feridas mais quatro pessoas, sendo o motorista Almiro Batista da Silva, 53 anos, a passageira Dauvina Máximo Mesquita, 46, e mais duas pessoas não identificadas.

Segundo informações de populares, Almiro é taxista que faz a linha intermunicipal Sena Madureira/Rio Branco, em um carro modelo Spin de cor preto, e trafegava sentido centro-bairro quando foi passar por uma rotatória que fica próximo ao Mercado da Estação e invadiu a preferencial e provocou a colisão com o carro modelo Polo de cor preto e placa QWO-9B19, que trafegava no sentido oposto, ou seja, bairro-centro, é que estava sendo conduzido por Roberto Duarte Neto, filho do deputado Roberto Duarte Junior.

No impacto entre os veículos, o táxi acabou batendo em um poste que caiu em cima do veículo do filho do deputado, que estava sozinho dentro do carro Polo. Roberto Neto teve um ferimento grande na cabeça, além de um traumatismo craniano encefálico de natureza leve. Tanto o motorista do táxi e os três passageiros também ficaram feridos e tiveram que ser atendidos. O motorista Almiro permaneceu no local e ligou para uma ambulância e a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado e mais duas ambulâncias basicas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Roberto Neto ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, como também Dauvina, Almiro e os outros dois passageiros também em estado estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a perícia os veículos foram retirados pelo guincho.