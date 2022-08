Ifac está com inscrições abertas para curso de processamento de frutas e hortaliças

O campus Baixada do Sol, do Instituto Federal do Acre (Ifac), está com inscrições abertas para o novo curso de Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas para a comunidade. O curso é gratuito e será realizado no formato presencial.

De acordo com o edital, os interessados devem comparecer na sede do campus para efetuar a matrícula. As vagas estão sendo preenchidas de acordo com ordem de chegada dos candidatos. Podem participar do curso, pessoas que tenham, no mínimo, 18 anos, e Ensino Fundamental completo.

As matrículas podem ser feitas no período de 08 às 12h e 14h às 17h, até o dia 02 de setembro. O campus Baixada do Sol fica localizado na rua Rio Grande do Sul, nº 2600, no bairro Aeroporto Velho (próximo ao Ginásio Coberto), em Rio Branco.

Acesse o edital e saiba mais informações.

Para a matrícula, os candidatos devem apresentar cópias e originais dos documentos: Carteira de Identidade ou identidade militar expedida pelas forças armadas; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço); Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou outro documento que comprove escolaridade superior ao Ensino Fundamental; e uma foto 3×4 recente.

Os candidatos estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em substituição ao RG ou Passaporte com visto de estudante, ou ainda outro documento que, por previsão legal, permita que o mesmo estude no Brasil.

É importante que todos os documentos estejam legíveis e isentos de rasuras.

Curso

O curso de Formação Inicial e Continuada de Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças conta com carga horária de 200 horas e tem como propósito formar profissionais aptos a planejar e executar atividades relacionadas ao processamento de produtos de origem vegetal, com foco no beneficiamento de frutas e hortaliças.

As aulas serão realizadas no período matutino, de segunda-feira a sexta-feira, na sede do campus Baixada do Sol. A expectativa é de que o curso tenha início no dia 12 de setembro.