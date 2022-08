Jorge Viana quer esporte do Acre como referência na Amazônia e garante apoio

– Esporte é sinônimo de vida. Se eu voltar a ser governador junto com o Marcus Alexandre (candidato a vice-governador) é pra gente voltar a fazer do esporte do Acre uma referência. Eu sou corredor de rua, nós fizemos os parques, os lugares para o pessoal correr, estimulamos (…) O Acre tem um potencial enorme de atletas, o esporte pode fazer a diferença para o nosso estado e, se eu for governador com o Marcus Alexandre, as pessoas vão dizer que o Jorge Viana tem o maior compromisso. Nenhum candidato tem compromisso com esporte como eu tenho porque eu já fiz. Eu não quero viver do passado, eu quero afirmar que vou fazer muito mais pelo esporte a partir de janeiro do ano que vem se eu for merecedor do voto das pessoas.