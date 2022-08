Jornalista Beth Passos relembra encontro emocionante com Jô Soares; confira

Maria Cecília e Alfeu Ferdez receberam familiares, amigos e futuros padrinhos no salão do condomínio onde moram para revelar que será menina a primeira filha do casal e se chamará Eliza.

Parabéns e que venha com muita saúde!

Dia 5, o multitarefas, Douglas Richer, ganhou bolo surpresa dos colegas do ContilNet motivando-o ainda mais nas transmissões nos quatro cantos da ExpoAcre 2022.

Parabéns e muitas bênçãos, amigo!

Participei do podcast do @continetnotinicias de ontem ao lado de pessoas elegantemente profissionais e aguerridas em suas respectivas categorias, que hoje é o colunismo social/influencer digital, que nada mais são, que elementos fundamentais das plataformas digitais.

Na ocasião tivemos a participação da fundadora do Portal, Wânia Pinheiro, com a informação de que o Acre terá cinco candidatos disputando o Governo.

A toda equipe, meus agradecimentos pelo carinho de sempre. Foi bom estar com vocês e os internautas que nos acompanharam online direto da ExpoAcre 2022.

A mediadora, Jackie Pinheiro, Giulliana Evangelista eu e a diretora Marina Pinheiro Damasceno.

Júnior Brasil festejou com muita alegria seu novo ciclo dia 1º de agosto. O festão aconteceu no restaurante Chácara Brasil. Happy Birthday!

A jornalista Brenna Amâncio foi aniversariante no dia 6 de agosto, data de celebração da Revolução Acreana. Ela foi devidamente festejada pelos familiares logo pela manhã com direito a coroa de rainha, acompanhada do maridão, Tiago Martinello.

Felicidades mil, minha querida!

A aniversariante do dia 9 foi Ussula Braga, que comemorou a data na intimidade da família e do marido, Raphael Valarini.

As animadíssimas Josy e Margareth Silva, no camarote do show de Wesley Safadão.

Meu primo Marcio Ferreira Nunes veio de Manaus, onde mora, passar suas férias em Rio Branco e aproveitar a ExpoAcre. Na foto com o nosso primo Luiz Otávio Ferreira.

DNA bom!!!

Sem substituto

Lágrimas por Jô Soares! Tudo o que ele fez é imenso. Pela cultura, pelo jornalismo, pela classe artística, pela humanidade, por análise crítica bem-humorada e civilizada. Os jornalistas e os que conviveram com ele estão dedicados a mostrar o quanto ele fez pela inteligência.

Fui expectadora do programa do Jô muitas vezes, acompanhei e analisei seu programa com muita atenção.

Recebi o prêmio Qualidade Brasil, em São Paulo, numa outra categoria, junto com ele. Por engano da organização, sentei a seu lado e de estrelas da TV e do teatro brasileiro.

Pude observar sua inquietação, vivacidade e timidez, típica de nós capricornianos, facilmente confundida com antipatia. Jô Soares tinha quatro seguranças atentos, mas nada lhe escapava aos olhos, nem mesmo na hora de tirar uma foto. Porém, era um perfeito cavalheiro no tratamento dispensado a uma mulher. Olhava nos olhos, puxava a cadeira para que sentasse e na hora que recebi o prêmio, lembro de vê-lo de pé aplaudindo, mesmo tendo me conhecido naquela noite.

Mas aquele gentil senhor estava sentado a meu lado.

Lembro quando li notícias de Jô ter sido atacado com grosseria, até com violência, com pichamento na calçada na frente do prédio dele em Higienópolis, por ter entrevistado de modo civilizado e inteligente a Presidente Dilma Roussef. Boçais sem competência para criticar o que se apresentou, atacaram brutalmente o mensageiro. Veio a memória imbecis o perseguindo para fazê-lo calçar as sandálias da humildade sem conhecer sua alma gentilmente educada pela vida.

Os melhores se vão sem deixar substituto.

On Line

*O dia 5 de agosto de 2022, já é histórico para o Acre! Não façam apostas porque o próximo governo será decidido no dia das eleições. Emoção similar a final de Copa do Mundo tupiniquim: voto a voto. Que os cinco candidatos que disputam a faixa estejam com seus exames médicos em dia!

Vixe, eita, égua!!!

*A Expoacre 2022, evidenciou um aspecto que precisa ser estudado pela comissão organizadora da maior feira de agronegócio e afins do Estado do Acre.

Um espaço maior para abrigar expositores e mais conforto para o público se locomover e apreciar os animais e os pequenos negócios. Outra situação complicada é a poluição sonora que chega a ser ensurdecedora e indistinta com os artistas locais disputando atenção do público. Eles merecem respeito, bem como a população.

A falha da segurança em permitir que entrassem no logradouro com arma de fogo, ocasionou em tiro, dia 5, próximo a arena de rodeio. O fato causou grande perigo e poderia ter havido uma tragédia sem as pessoas terem espaço para correr, principalmente quem estava com crianças e idosos.

*Desde que anunciaram a implantação do 5G em Rio Branco, minha 4G está um horror.

*Luciano Bivar se deu conta de que era “candidato de mentirinha” e abdicou de ser o candidato à Presidência da República do partido União Brasil. Ainda há vários outros que só perceberam que seriam “candidatos/as de mentirinha” de seus partidos em cima da hora.

PS- Desoladora, mesmo, é a notícia de que mais da metade da população brasileira não sabe o que significa STF.

Geeentehmmm, é Supremo Tribunal Federal! Mas, e daí? Aí é preciso continuar a explicação, dizer o que é isso, a Corte Suprema. Bem que estavam certas as regras para escrever para o Survey da ONU: nunca usar uma sigla sem colocar ao lado as palavras que a formam.

*Penso que a expressão “América Latina” é apenas uó. Latina por quê? Porque falamos línguas neolatinas, que foram o resultado da colonização dos nossos colonizadores pelos Romanos? Esse uso foi cunhado por britânicos e estadunidenses, para dizer que fomos “a colônia da colônia Romana”.

Dor de cotovelo pura!!!

Somos ibero-americanos, sul-americanos somos livres para escolher nossos próprios rumos políticos.

Porque continuarmos a nos autodenominar como algo que não somos: latinos? Foi algum César que nos colonizou? Não foi, foram os IBEROS, o povo mais miscigenado da Europa, onde cristãos, judeus e muçulmanos conviveram pacificamente por 8 séculos. Então, viva a iberoamérica livre!

Pronto, falei!!!

*”Não seja humilde. Você não é assim tão importante.”

(Golda Meir)

O Menino Que Carregava Água Na Peneira

Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos.

Ela também disse que era o mesmo que catar espinhos na água O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira.

Com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira.

No escrever o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o vôo de um pássaro botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor! A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos.

(Manoel de Barros)