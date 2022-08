Maitê Proença posta sobre erros após rumores de término com Calcanhoto

Após os rumores de que Maitê Proença e Adriana Calcanhoto teriam terminado o namoro, a atriz usou suas redes sociais para publicar frases enigmáticas sobre saudade e erros. Apesar disso, as duas ainda não falaram oficialmente sobre o tema.

Em um dos posts, Maitê escreveu: “A saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar.” Em um segundo, a atriz comentou: “Errei comigo de tanto querer acertar com os outros.”

De acordo com o blog SaladeTV, do site Terra, o motivo principal para o fim do namoro teria sido uma declaração polêmica da atriz sobre a cantora. O relacionamento teria terminado no fim de junho.

Adriana Calcanhoto não gostou de ver sua intimidade em páginas de fofoca. O auge aconteceu quando Maitê afirmou, para a revista JP, que gostaria “que Adriana fosse homem”.

“Eu queria que ela [Adriana] fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem”, disse. “Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso”, completou. O comentário não pegou bem, e a artista foi detonada pelo público, principalmente pela comunidade LGBT.