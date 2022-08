Marcelo Bimbi perdeu amigos e a ex, Nicole Bahls, pelo mesmo motivo; Saiba tudo

Esta coluna já disse que tem amigos em todos os cantos, né? Pois bem. Recebemos uma série de informações sobre o motivo que fez os amigos se afastarem do ex-Fazenda, Marcelo Bimbi, conforme o próprio contou num podcast recentemente.

O modelo disse que perdeu suas amizades após ter se separado da ex e se mudado do apartamento de frente para a praia onde morava com ela, dando a entender que a sua situação financeira dele, que ficou complicada após o divórcio, teria sido o motivo do fim das amizades. No entanto, a história não é bem essa.

A coluna conversou com algumas dessas pessoas que se afastaram de Marcelo Bimbi e se surpreendeu ao descobrir que o motivo do distanciamento foi o mesmo: golpe. Sim, caro leitor. Você não leu errado. Os amigos do Bimbi pegaram ele no pulo tentando aplicar o golpe do falso sequestro para conseguir dinheiro.

Dois desses amigos eram padrinhos de casamento dele com Nicole Bahls e relataram momentos de pânico, após Bimbi entrar em contato dizendo que foi sequestrado pelos agiotas para os quais deve dinheiro e que, se não pagassem o resgate, seria morto. No entanto, a farsa acabou sendo descoberta.

Teve amigo que não passou pela tentativa de golpe, mas que já não aguentava mais emprestar dinheiro para Marcelo Bimbi e não receber um tostão de volta. E você, caro leitor, deve se perguntar para onde vai todo esse dinheiro que Bimbi tenta tirar dos amigos.

A resposta é uma só: jogos. O rapaz é viciado em jogar poker e perde muita grana por conta disso. Deixa, inclusive, de pagar pensão para o próprio filho. Sim, ele tem um filho, mas nunca fala dele ou mostra o menino em suas redes sociais. Nem mesmo quando ganhou o ‘Power Couple’, ao lado da ex, Bimbi ajudou a criança financeiramente.

Quanto à Nicole Bahls, as constantes dívidas e mentiras de Bimbi resultaram no fim do casamento dos dois. Chegou ao ponto de o modelo deixar de pagar contas da casa onde o casal morava para conseguir jogar. Nicole demorou a descobrir o vício do ex em jogos, mas quando percebeu, logo colocou um ponto final no relacionamento.