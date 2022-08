Marcia Bittar se reúne com lideranças de Tarauacá e mostra que tem base forte

Em visita ao Envira na manhã deste sábado, 27, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL), participou de uma reunião na casa da prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, acompanhada do candidato à reeleição, deputado federal Jesus Sérgio, dos candidatos a deputados estaduais Tom Sérgio e Aderlândio França, dos secretários, vereadores e lideranças do município, que declararam apoio.

Com a bíblia sagrada em mãos e após uma oração, a prefeita Maria Lucinéia apresentou aos presentes a candidatura de Marcia Bittar: “Ser mulher e ser candidata não é fácil, a Marcia sabe muito bem disso, a imprensa nunca pegou leve com ela, mas como uma mulher cristã, ela sabe enfrentar todos os problemas de cabeça erguida”.

Marcia aproveitou para falar aos moradores de Tarauacá como foi ser escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro para que disputasse uma vaga no congresso nacional.

“Lá em Brasília o presidente me convidou oficialmente para disputar uma vaga no senado, lugar onde todos os políticos querem estar, ex-presidentes, ex-governadores, todos almejam uma vaga lá. Nosso presidente precisa de senadores alinhados com o seu pensamento político, pessoas que lutem por Deus, pela pátria e pela família”, disse.

A candidata lembrou ainda dos quase 7 bilhões de reais que foram enviados ao Acre por Bolsonaro, durante e após a pandemia, recursos que foram usados na saúde, na suspensão de dívidas do estado e em benefícios aos cidadãos, como o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil.