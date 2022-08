Multidão se despede do empresário Valdemar Moura, um dos fundadores de Santa Rosa do Purus

Sob clima de forte comoção foi sepultado na tarde deste domingo (7), na cidade de Santa Rosa do Purus, o corpo do empresário Valdemar Rodrigues de Moura, 67 anos de idade. Centenas de moradores acompanharam o cortejo fúnebre, o que demonstra que Valdemar era bastante querido pela população.

Há alguns meses, ele vinha enfrentando um grave problema de saúde e não foi possível reverter o quadro. No sábado (6), o mesmo veio a falecer.

Além de Santa Rosa do Purus, Valdemar Moura era bastante conhecido também em Sena Madureira.

Há vários anos, ele trabalhava no ramo da navegação já que era proprietário de balsas. Transportava materiais de construção e mercadorias. Conhecia, como ninguém, o rio Purus – trecho entre Sena Madureira e Manoel Urbano e Manoel Urbano até Esperança no Peru, acima de Santa Rosa.

O radialista Pelegrino que atua em Santa Rosa acompanhou o cortejo. “Foi muito triste ver o desespero de um de seus filhos que tem 9 anos de idade bem como dos demais familiares. Só temos que pedir a Deus o conforto devido para a família e os amigos”, salientou.

O vereador Denis Augusto Kaxinawá, presidente da Câmara Municipal, emitiu uma nota de pesar. “Em nome de todos os vereadores e funcionários, prestamos as nossas condolências aos familiares e amigos do senhor Valdemar Moura, que tanto contribuiu para a fundação do nosso município. Nossos sinceros sentimentos”, diz um trecho da nota.

Valdemar Moura era pai de 9 filhos, sendo 4 mulheres e 5 homens.