“Desafio era voltar depois de 2 anos sem acontecer”: organizadores falam sobre a ExpoAcre

Os organizadores da ExpoAcre 2022, Dudé Lima e Júlio César, foram os convidados do Podcast do ContilNet, apresentado pelo Marcel Braga e Delwin Dourado, do Resenha Podcast, nesta segunda-feira (1), a terceira noite de feira.

Os dois falaram sobre a expectatuva do evento, mas afirmaram que já consideram um sucesso. Esta já é 18ª feira organizada por Dudé e ele considera esta a maior de todas. “No início era ah, eu acho que não vai dar certo, mas deu. Movimenta o poder público e privado, a ExpoAcre é atípica, não conheço outro lugar com iniciativa provada e Governo trabalhando juntas, o Acre tem esse dom que é muita política na veia. Em um evento desses é todo mundo querendo participar. Não sei ainda se é a melhor, mas certamente é a maior”, afirma.

Júlio César concordou com a afirmação do colega: “Sucesso total, foram 90 dias aqui dentro, de muito trabalho e eu falei para o Dudé que ele estaria livre para fazer tudo aquilo que não pôde nos outros anos”.

Com orgulho, os dois comentaram os detalhes dos espaços da feira e Dudé reconheceu que o governador Gladson Cameli investiu muito no evento e deu carta branca para os investimentos necesssários.

A dupla também falou sobre a programação. Confira a entrevista por meio da transmissão ao vivo por meio de nossas plataformas, uma parceria do ContilNet, San Fransciso Filmes e Sem Fronteiras.