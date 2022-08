Paulo César é exonerado do comando da PMAC e subcomandante assume o cargo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou mudanças no alto escalão da Polícia Militar do Acre.

No Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (4), Gladson exonerou Paulo César do cargo de comandante da Polícia Militar, nomeando seu subcomandante, coronel Luciano Fonseca para ocupar o posto.

O coronel Atahualpa Batista Ribera foi nomeado para ocupar a vaga de Fonseca, como subcomandante.

A solenidade de passagem de comando ocorre na tarde desta quinta, às 14 horas, no Quartel do Comando Geral da PMAC.