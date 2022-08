Prefeito Manoel Maia recebe da Amac aplicativo e mapa aéreo de Capixaba

O Prefeito Manoel Maia, juntamente com os seus Secretários, recebeu nesta Terça-feira (30) representantes da Associação dos Municípios do Acre – AMAC, que vieram entregar ao município o levantamento aerofotogramétrico em formato de mapa do Município, juntamente com um Aplicativo para dispositivo móvel que irá auxiliar na saúde, educação, obras, assistência social, entre outros.

De acordo com o Prefeito, a AMAC deu um pontapé inicial muito valioso para a digitalização de informações nos municipios. “Com o mapa nas versões impressa e digital e o apoio do aplicativo para celular a gestão contará com formas práticas e dinâmicas de identificar e solucionar inúmeras questões em tempo real,” disse.

Estiveram presentes acompanhando a entrega dos mapas e ouvindo a explicação sobre o aplicativo os secretarios de Obras, Billy Jhon; Saúde, Núbia Rodrigues; Assistência Social, Raquel Vieira; Administração e Finanças, Luana Oliveira; Educação, Zana Tessinari; setor de tributos, Dentre outros.