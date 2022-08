Saiba o valor do cachê do De Férias com o Ex: Celebs

A nova temporada do spin-off com celebridades do De Férias com o Ex, da MTV, será gravada no Caribe ainda neste mês de agosto e a emissora prometeu investir pesado na escolha do elenco para que o programa volte a repercutir nas redes sociais como antes. Mas, será que vale a pena tal exposição na TV? A coluna LeoDias apurou e descobriu qual é o valor pago para que os famosos “façam amor” e briguem muito em rede nacional.

Este espaço já revelou antes que a edição com anônimos paga R$ 7 mil reais para aqueles que desejam ter 15 minutos de fama ou aproveitar a oportunidade para ser alçado ao “hall de subcelebridades” que conquistam uma vaga em A Fazenda após passar pela MTV. Mas e os famosos, quanto eles ganham para entrar no De Férias com o Ex? Bom, o cachê é de R$ 40 mil para “sair do mar” e causar muita no reality show!