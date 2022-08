Sargento Oséias Silva realiza caminhada no bairro 6 de Agosto

Na última segunda, 22, o candidato a deputado estadual sargento Oséias Silva (PL) realizou o lançamento oficial da sua campanha na rua, com caminhada no bairro 6 de Agosto onde conversou com amigos, moradores e comerciantes. A escolha se deve pelo fato do candidato ter nascido no famoso bairro de Rio Branco, além de ter sido presidente da comunidade durante 8 anos, sendo responsável por diversas reivindicações ao poder público para a melhoria de vida dos moradores.

Oséias Silva faz parte da PMAC desde 2009 e foi o candidato militar com mais votos no pleito de 2020, ficando como suplente de vereador, por pouco menos de 200 votos não assumiu uma cadeira na câmara.

É conhecido por ser uma pessoa bem próxima das comunidades, sempre ativo e de posições firmes na polícia militar, possui famíliares no município de Tarauacá e tem formado boas bases em em diversos municípios, fazendo com que ele seja um nome com grandes chances de se eleger. Este ano o mesmo está fazendo dobradinha com o candidato a deputado federal Roberto Duarte, que também esteve presente na caminhada.