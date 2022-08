Usando cocaína, policial é preso após andar nu e tentar invadir quartos de motel

Um agente do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) foi preso em flagrante por uso e posse de drogas após importunar clientes em um motel de Porto Alegre.

O policial, sob uso de cocaína, teria tentado invadir quartos do estabelecimento enquanto estava nu.

O caso aconteceu na noite de sábado (27/8). Conforme registro de ocorrência, ele apresentava comportamento agressivo e carregava um extintor de incêndio.

O homem estava hospedado em um quarto com uma acompanhante. No local, foram achados 20 pinos de cocaína cheios e 15 vazios, além de dinheiro, arma e cartão de crédito.

Segundo a PCRS, o agente estava de folga durante o ocorrido e o episódio não tem relação direta com a corporação.