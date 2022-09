A Fazenda: lista com 24 nomes de vaza; saiba quem são

Começou a circular nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (2/9) uma suposta lista dos participantes da nova temporada de A Fazenda, possivelmente montada para a triagem médica, uma vez que todos os futuros peões são submetidos a exames antes de serem confinados. A lista apresenta nomes que até então eram mantidos em segredo. A coluna LeoDias te conta agora quem são eles.

Vini Büttel (De Férias com o Ex), Tiago Ramos (ex-padrasto de Neymar), Thomaz Costa (ex-Carrossel), Tati Zaqui (funkeira), Rosiane Pinheiro (Atriz, dançarina e musa da Copa), Pétala Barreiros (influenciadora), Lucas Santos (ex-Carrossel), Kerline Cardoso (ex-BBB), Iran Malfitano (ator), Ingrid Ohara (influenciadora), Ruivinha de Marte (funkeira e tiktoker), Shayan Haghbin (ex-Casamento Às Cegas), Ellen Cardoso (Moranguinho, esposa de Naldo), Deolane Bezerra (influenciadora), Deborah Albuquerque (ex-Power Couple), Suziaine Martins (ex-reality do Multishow), Alex Sandre Sa Gallate (Ex-A Casa), Cláudia Castanheira (mãe de MC Gui), André Clarindo dos Santos (ex-jogador do Corinthians), Bruno Tálamo (repórter), André Marinho (ex-Broz e Power Couple), Barbara Borges (atriz), Sergio Rodrigo Campos Costa e Mauricio Augusto Lourenço.

Parte do elenco foi adiantado em primeira mão pela coluna LeoDias, entre eles Pétala Barreiro, Deolane Bezerra, Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte e Kerline Cardoso.

Dos 24 nomes divulgados, ainda não é possível saber quais são do Paiol, quais integram o elenco fixo e se dentre estes nomes vazados faltam os reservas.