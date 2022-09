Acre é o estado que registrou menor número de infectados e de mortes por Covid-19

Dados do Ministério da Saúde apontam que o Acre é o estado com menor número de casos de covid-19 no Brasil. Desde o início da pandemia, foram 149.557 casos até a última sexta-feira (16). Em seguida, aparecem Roraima (174,9 mil) e Amapá (178,2 mil).

Também é o Acre que registrou o menor número de mortes pela doença: 2.027.

A pandemia chegou ao Acre no dia 17 de março de 2020 com a confirmação dos três primeiros casos em pacientes que chegaram de viagem ao Nordeste: um homem de 30 anos e uma mulher de 50, que chegaram de São Paulo (SP) e uma advogada de 37 anos, que estava em Fortaleza (CE) que ficou internada 12 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.