Agir recebe R$ 100 mil do fundo partidário e David Hall concorda dividir em partes iguais

No segundo dia de entrevistas com os candidatos ao Governo do Acre, promovida pelo ContilNet e San Francisco Filmes nesta terça-feira (6), o candidato David Hall afirmou que está realizando a campanha de forma simples e democrática.

Ele contou para a apresentadora Mariana Tavares que o partido Agir recebeu R$ 100 mil, mas a decisão foi tomada em conjunto: dividir em partes iguais entre todos os candidatos, incluindo os majoritários.

“Eu agradeço muito por esse espaço do ContilNet, porque sei que essa informação vai chegar em vários espaços. E assim vamos divulgando nossas propostas, fazendo com que a população conheça o nosso trabalho”, comentou.

Sobre o repasse feito pelo partido, David Hall explicou que R$ 20 mil foram destinados para pagar o contador e o advogado. “Os R$ 80 mil restantes foram distribuídos de forma igualitária para 32 candidatos, R$ 2,5 mil para cada”, disse.

Confira na íntegra: