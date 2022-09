Alan Rick continua liderando para o Senado com 33% contra 18% de Ney e 15% de Marcia

A Rede Amazônica divulgou, nesta segunda-feira(19), mais uma pesquisa do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda (Ipec) de intenção de votos a única vaga para o Senado Federal nas eleições do Acre. Os números da pesquisa estimulada revelam crescimento de quatro pontos percentuais de Alan Rick (União Brasil), se comparado à primeira pesquisa do instituto, divulgada no final de agosto. Alan se mantém como primeiro colocado com 33%.