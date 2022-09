Assistente social do ISE está na UTI e precisa de doação de sangue

A servidora do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) Idma do Nascimento Biggi, está internada em uma Unidade Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco em estado gravissimo desde a última sexta-feira.

A família e amigos da assistente social iniciaram uma campanha pedindo doação de sangue.

Ela chegou no Hospital com quadro de pneumonia e 80% de comprometimento do pulmão.

Com um estado de saúde delicado e a pressão arterial alterada, o boletim médico da tarde desta terça-feira (13), a paciente teve uma leve melhora na pressão, mas ainda não é suficiente para realizar hemodiálise.

“De acordo com a médica, apenas Deus pode ajudá-la. Então, vamos continuar orando e pedindo a Deus pela vida da nossa Idma. Além das orações, precisamos de doação de sangue. Então doem, movimentem conhecidos, para que façam a doação de sangue”, diz comunicado espalhado nas redes sociais.

Para fazer a doação basta procurar o Hemoacre e fazer a doação em nome de Idma do Nascimento Biggi.