Bebê nasce com pedra na vesícula e passa por cirurgia no Acre: “A mais nova”

Na última quarta-feira (31), uma equipe médica do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, realizou uma cirurgia de vesícula em uma criança nascida há 22 dias. A cirurgia, considerada um sucesso, foi realizada pelo médico cirurgião-geral e coordenador técnico da Unidade, Ozian Câmara.

Segundo o cirurgião, a criança estava internada há, pelo menos, uma semana e com solicitação de transferência para um hospital da capital Rio Branco, quando a família contatou o médico e pediu que realizasse a cirurgia.

De acordo com Ozian, a criança nasceu com colecistite, que é uma inflamação na vesícula e também colelitíase, que é a presença de cálculos (pedras) na vesícula, por isso, foi necessário a realização da cirurgia.

Segundo o médico, a criança está bem, com estado clínico estável, sem uso de aparelhos para auxílio na respiração e se recuperando da cirurgia. Ainda de acordo com Ozian, a criança foi a mais nova a ser operada com o problema em Cruzeiro do Sul e fala com garantia, pois a outra mais nova também foi operada por ele.