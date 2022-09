Blog do Ton: O curioso caso do ‘mago do tempo’ do Acre, que tem vários nomes

Davi Friale Assis Melo, Davi Fiala Cheremeta, Davi Friale Setúbal: esses são, de acordo com dados apurados pela imprensa local, alguns dos nomes já usados pelo mago do tempo Davi Friale. Ele ganhou o carinho dos acreanos com suas previsões do tempo. A imprensa, os perfis de humor e o grande público foram conquistados pelo mago do tempo, sem muito se esforçar.

Friale teve sua candidatura indeferida sob suspeitas de falsidade ideológica. Nas redes, ele lamentou. “A vida no anonimato é muito ruim. Se eleito, meu principal projeto é ajudar pessoas em situação de rua, pessoas que moram em seringais e pessoas sem documento”, disse.

Em uma das identidades que seriam atribuídas a Friale, há inclusive condenação em 1992 por desvios de recursos de uma agência do Banco do Brasil, na qual era gerente, na cidade de Xapuri, interior do Acre.

Se alguém me contasse, eu não acreditaria. Que o caso seja esclarecido.

Vai recorrer

Deputado estadual por 5 mandatos, ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-governador em exercício do Acre, Manoel Machado, vai recorrer da decisão judicial que indeferiu sua candidatura. Quer ser deputado novamente.

De primeira

Mais um site apontou Gladson Cameli com chances de vencer no primeiro turno: Gazeta do Povo. O site, que tem política nacional como um de seus fortes, relacionou o governador como um dos que buscam reeleição e com chances de levar já neste dia 2 de outubro.

Ventania

A última ventania causou grandes estragos em residências do Acre. Investimento em pesquisas, fomento a instituições que estudam o clima seriam algumas das soluções para esse problema.

Cadê?

Muitos políticos reclamando dos resultados das últimas pesquisas, mas ninguém divulga as suas. Cadê?

Crime

Pesquisa, para ser divulgada, deve ser legalmente homologada à justiça eleitoral. Sem as devidas chancelas, é crime. Que o MP esteja de olho em uma certa pesquisa que corre os aplicativos de mensagens.

Novo horário

É bom que as autoridades competentes divulguem, de forma massiva e geral, o horário unificado nestas eleições. O novo horário vem para ajudar no todo, principalmente nas apurações nacionais, mas não pode trazer prejuízos para os acreanos.

No RJ

“Genial/Quaest: com 40%, Bolsonaro ultrapassa Lula no Rio”. Título de reportagem do Metrópoles. Os últimos dias de eleições prometem ser decisivos.

Em espécie

Um candidato que declarou R$ 5 milhões em espécie foi preso. Também no Rio de Janeiro. Imagina se essa moda pega?

Wania Pinheiro

A jornalista e empresária Wania Pinheiro separou esta quinta (15) para reunir amigos e apoiadores em uma reunião para falar da reta final de sua empreitada rumo à Aleac. Wania deixou seu bairro, o Tucumã, todo azul e rosa, cores da sua campanha.

Podemos

Parei para ver as chapas proporcionais do Podemos e gostei das propostas. Muita gente nova, com chances de fazer um bom trabalho em caso de eleição para Aleac e Câmara. Possibilidade de realmente renovar os quadros. PL, Republicanos e alguns partidos das bandas da esquerda também trazem boas opções nesse sentido.