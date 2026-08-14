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Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Jovem belga portador de doença de envelhecimento acelerado inspirou milhares nas redes.

Por Redação ContilNet
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Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert
Instagram/Reprodução

Belga que convivia com a Síndrome de Hutchinson-Gilford superou a expectativa média de vida da condição; clube de futebol KRC Genk fará funeral em seu estádio.

O ativista, gamer e influenciador digital belga Michiel Vandeweert morreu aos 28 anos. Ele era portador da Síndrome de Hutchinson-Gilford, conhecida popularmente como progeria — uma condição genética extremamente rara que provoca o envelhecimento acelerado do corpo desde a infância.

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De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a confirmação da morte foi divulgada pela produtora Boundbreakers e veiculada pela imprensa internacional.

“A expectativa média de vida para diagnosticados com progeria varia entre 13 e 14 anos. Michiel superou as previsões médicas e inspirava quase 60 mil seguidores compartilhando sua rotina”, destacou a repórter Fábia Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Efeitos da síndrome, documentário e homenagens no futebol

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o jovem marcou sua trajetória pela positividade e pelo ativismo:

  • Sintomas da Condição: A doença progride rapidamente e causa problemas como alopecia, enrijecimento de articulações, pele fina e propensão a complicações cardiovasculares.

  • Série Documental: Michiel participou da produção How to Be Alive (“Como Estar Vivo”), em que detalhava os desafios cotidianos de conviver com uma doença degenerativa sem cura.

  • Homenagem Histórica: Apaixonado pelo KRC Genk, o influenciador receberá um funeral aberto ao público no próprio estádio do clube — um evento fúnebre inédito na história da equipe belga.

  • Legado na Web: Através de suas postagens, o gamer transformou a conscientização sobre doenças raras em uma corrente internacional de apoio.

O que é a progeria, doença genética de Michiel Vandeweert?

É uma condição genética rara e progressiva, também conhecida como Síndrome de Hutchinson-Gilford, que faz com que o corpo da criança envelheça cerca de oito vezes mais rápido que o normal.

Onde será realizado o funeral do influenciador Michiel Vandeweert?

A cerimônia de despedida será aberta ao público e realizada no estádio do KRC Genk, seu time de futebol do coração na Bélgica.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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