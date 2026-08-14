Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária

Cerimônia discreta na região de Cascais reuniu apenas os filhos e quatro testemunhas

Reprodução/Redes sociais

Casal disse “sim” em propriedade avaliada em 30 milhões de libras na região de Cascais; ausência da família do atacante repercute na imprensa portuguesa.

O atacante português Cristiano Ronaldo e a influenciadora digital Georgina Rodríguez oficializaram o casamento em uma cerimônia discreta na região de Cascais, nas proximidades de Lisboa. O evento ocorreu em uma mansão cinematográfica avaliada em 30 milhões de libras (cerca de R$ 210,5 milhões na cotação atual).

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a celebração contou com um número reduzido de convidados.

“A união foi testemunhada apenas pelos cinco filhos do casal e por quatro testemunhas. A mãe de CR7, Dolores Aveiro, e os três irmãos do jogador não compareceram ao evento”, destacou o repórter Mateus Arantes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Bastidores familiares, testemunhas e repercussão na TV

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, o sigilo em torno do casamento surpreendeu a própria família do jogador:

Aviso em Cima da Hora: Segundo a imprensa de Portugal, os familiares do craque só descobriram a realização da cerimônia poucos momentos antes do início do ato.

Especulações na Mídia: O programa “Dois às 10”, da emissora portuguesa TVI, apontou que a decisão de realizar o evento de forma restrita pode gerar atritos entre os parentes do atleta.

Padrinhos e Testemunhas: O seleto grupo de testemunhas reuniu Ivana Rodríguez (irmã de Georgina), Miguel Paixão (amigo pessoal de Cristiano) e o casal espanhol José Rodríguez Sangil e Mónica González Martínez.

Privacidade Total: A cerimônia reforça a preferência do casal por manter os momentos familiares mais marcantes protegidos dos holofotes da imprensa internacional.

Onde foi realizado o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez?

A cerimônia foi realizada de forma reservada na mansão do casal localizada na região de Cascais, nas proximidades de Lisboa, em Portugal.

Quem esteve presente no casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina?

O evento contou apenas com a presença dos cinco filhos do casal e de quatro testemunhas, incluindo a irmã de Georgina, Ivana Rodríguez, e o amigo do jogador, Miguel Paixão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet