Ex-promessa porto-riquenha teve carreira interrompida por golpes ilegais em 2015 e não resistiu após anos de cuidados intensivos.

Patrick Smith/Getty Images

Vídeo do combate contra Terrel Williams voltou a viralizar nas redes digitais após confirmação do falecimento pelo pai da ex-promessa porto-riquenha.

O mundo das artes marciais está em luto após a confirmação da morte do ex-boxeador porto-riquenho Prichard Colón, aos 33 anos, ocorrida nesta quinta-feira (13/8). A trajetória promissora do pugilista foi interrompida de forma traumática em outubro de 2015, quando ele tinha apenas 23 anos, durante um combate contra Terrel Williams nos Estados Unidos.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, imagens da luta voltaram a circular com intensidade nas redes sociais.

“Na ocasião, Colón recebeu golpes proibidos na nuca, conhecidos como ‘rabbit punches’. Após passar mal no vestiário, sofreu um hematoma subdural, entrou em coma por 221 dias e ficou com graves sequelas neurológicas permanentes”, destacou a repórter Juliana Barbosa em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Golpes ilegais, omissão de arbitragem e dependência familiar

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o combate ficou marcado por uma sucessão de decisões controversas dentro e fora do ringue:

Falta de Interrupção: Apesar das constantes queixas de Prichard sobre os golpes ilegais na região posterior da cabeça, o árbitro apenas tirou pontos de Williams sem interromper a disputa.

Confusão no Vestiário: No nono assalto, a equipe do porto-riquenho retirou suas luvas acreditando que o combate havia terminado. Colón foi desclassificado e, instantes depois, passou mal e desmaiou.

Trajetória Amadora: Antes do acidente, Prichard conquistou cinco títulos nacionais e a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano Juvenil de 2010.

Cuidados e Homenagens: Desde 2015, o ex-atleta era totalmente dependente do auxílio dos pais, que mantinham os fãs informados através das redes e comunicaram o seu falecimento.

O que aconteceu com o boxeador Prichard Colón durante a luta em 2015?

Ele recebeu diversos socos ilegais na nuca (rabbit punches) aplicados pelo adversário Terrel Williams, sofrendo um hematoma subdural que o levou ao coma e a danos neurológicos irreversíveis.

Como foi comunicada a morte do ex-lutador Prichard Colón aos 33 anos?

A informação da morte foi confirmada e divulgada publicamente pelo pai do ex-boxeador nas redes sociais na quinta-feira (13/8).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet