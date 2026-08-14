Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise

Em entrevista à British Vogue, estrela relembrou o início do casamento aos 23 anos e o alerta da equipe.

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Em entrevista à British Vogue, vencedora do Oscar relembrou alertas recebidos de sua equipe e refletiu sobre a fase em que viveu à sombra do astro.

A renomada atriz Nicole Kidman trouxe à tona bastidores inéditos do seu relacionamento com o ator Tom Cruise, com quem foi casada por 11 anos. Em entrevista concedida à edição britânica da revista Vogue, a estrela confessou que esteve plenamente disposta a abrir mão da carreira em Hollywood quando decidiu se casar, aos 23 anos.

De acordo com as informações apuradas pelas jornalistas Silvana Sousa e Claudia Meireles para o portal METRÓPOLES, a paixão avassaladora começou nos bastidores do filme Dias de Trovão, em 1990.

“Eu respondia que não me importava, que estava apaixonada e queria me casar. Minha equipe avisava que eu ficaria à sombra dele, mas eu não me importava em jogar minha carreira fora”, revelou Nicole Kidman em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Filhos adotivos, divórcio e a virada artística com o Oscar

Conforme detalhado pela cobertura de Silvana Sousa e Claudia Meireles no METRÓPOLES, a separação do casal serviu como catalisador para uma das fases mais aclamadas da carreira da atriz:

Vida Familiar: Durante o casamento de mais de uma década, o casal construiu uma família e adotou dois filhos, Isabella e Connor.

Crise e Divórcio: A união chegou ao fim no ano de 2001, período em que Nicole passou a se dedicar integralmente à atuação como forma de refúgio pessoal.

Projetos Aclamados: Logo após a separação, a atriz estrelou produções de enorme sucesso crítico e comercial, como Moulin Rouge! e Dogville .

A Consagração Máxima: Dois anos após o divórcio, em 2003, Nicole Kidman conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação da escritora Virginia Woolf no longa As Horas.

Por que Nicole Kidman pensou em desistir da carreira aos 23 anos?

A atriz revelou que estava profundamente apaixonada por Tom Cruise e que não se importava em abrir mão de sua profissão para se casar com o ator na época.

Quando Nicole Kidman ganhou o Oscar após o divórcio de Tom Cruise?

Dois anos após a separação ocorrida em 2001, a atriz conquistou o Oscar de Melhor Atriz em 2003 por sua atuação no longa As Horas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet