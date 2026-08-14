Ex-participante alegou falta de provas em câmeras e contestou decisão da produção

Reprodução/Instagram

Ex-participante afirmou em vídeo que nenhuma câmera da casa registrou a suposta infração e criticou a condução do caso pela produção do programa.

O influenciador Lucas Ranhol publicou um vídeo em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (14/8) para rebater a acusação que resultou em sua expulsão do reality show De Férias com o Ex Diretoria 2. O desligamento ocorreu após a participante Carla Faria relatar à produção que ele havia tocado seu bumbum sem consentimento durante uma festa na casa.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o influenciador afirmou ter sido vítima de uma injustiça e cobrou a exibição de provas.

“A casa tem câmera nos quatro cantos e nenhuma câmera pegou o ato. Como acusa uma pessoa de fazer algo sem mostrar a prova de que aconteceu?”, declarou Lucas Ranhol em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Alegações de consciência, falta de intimidade e crítica à produção

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, Ranhol apresentou argumentos para rebater a versão exibida na televisão:

Ausência de Proximação: O influenciador declarou que já vinha evitando conversas com Carla antes do evento e que não mantinha grau de intimidade para brincadeiras corporais.

Consumo de Bebida: Lucas assegurou que permaneceu consciente durante toda a festa, descartando a hipótese de esquecimento ou lapso de memória induzido por álcool.

Posicionamento sobre Violência: O jovem reforçou ser veementemente contrário a qualquer tipo de agressão contra mulheres, encorajando denúncias em episódios verídicos.

Decisão da Produção: A direção do reality comunicou a saída de Ranhol aos demais integrantes justificando que atitudes contrárias ao respeito mútuo não são toleradas na atração.

Por que Lucas Ranhol foi expulso do programa De Férias com o Ex Diretoria 2?

Ele foi expulso após a participante Carla Faria relatar que ele tocou seu bumbum sem consentimento durante uma festa na casa.

O que Lucas Ranhol disse sobre a acusação de toque sem consentimento?

Lucas negou veementemente a acusação, afirmou ser contra a agressão a mulheres, alegou que não havia proximidade entre os dois e ressaltou que nenhuma câmera do programa registrou a cena.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet