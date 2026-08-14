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Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos

Astro britânico contou que a descoberta do TEA ajudou a explicar comportamentos do cotidiano.

Por Redação ContilNet
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Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
Reprodução/Instagram

Astro britânico, que já havia compartilhado diagnóstico de TDAH, explicou como a neurodivergência influencia seu processo de criação artística e o foco no cotidiano.

O cantor e compositor britânico Robbie Williams, de 52 anos, compartilhou publicamente ter recebido o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A revelação soma-se à sua vivência com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), condição sobre a qual o artista já havia comentado em ocasiões anteriores.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a descoberta trouxe uma nova perspectiva para o ex-integrante do grupo Take That sobre suas particularidades comportamentais.

“Eu tenho TDAH e acabei de descobrir que também tenho um pouco de autismo, o que explica muita coisa. Agora é meu passe livre para todas as coisas estranhas que faço”, declarou Robbie Williams em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Hiperfoco, processo criativo e histórico de saúde mental

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, o artista refletiu sobre como canaliza a atenção e lida com estímulos no dia a dia:

  • Mecanismos de Foco: O cantor explicou que o TDAH permite mergulhos profundos e obsessivos em temas de seu interesse, enquanto tarefas fora de seu foco exigem esforço considerável.

  • Válvula de Escape Criativa: É na produção musical, no humor e no design de imagens que o britânico afirma encontrar o equilíbrio para canalizar seu potencial criativo.

  • Trajetória Musical: Reconhecido mundialmente pelo trabalho no Take That e por uma bem-sucedida carreira solo, Robbie Williams acumula décadas de sucessos internacionais.

  • Transparência nas Redes: Ao longo dos anos, o astro tem utilizado sua projeção para discutir abertamente desafios relacionados à saúde mental e ao bem-estar pessoal.

Qual diagnóstico recente foi revelado pelo cantor Robbie Williams aos 52 anos?

O cantor britânico revelou ter sido identificado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que se soma ao seu diagnóstico anterior de TDAH.

Como Robbie Williams explicou a relação do TDAH e do autismo com sua carreira?

O artista contou que utiliza as condições neurodivergentes como canalizadoras de hiperfoco para suas criações artísticas, musicais e visuais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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