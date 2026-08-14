“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel

Lusimar Augustinho da Silva foi detida na Asa Norte após gravar ofensas racistas contra funcionários.

Arte/ Metrópoles

Mulher de 55 anos foi detida pela PMDF após gravar e divulgar nas redes sociais vídeos com ataques racistas direcionados a funcionários de hotel no centro de Brasília.

Lusimar Augustinho da Silva, de 55 anos, conhecida na internet pelo apelido de “menina do Ministério Etrom”, foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde de quinta-feira (13/8). A prisão ocorreu em um hotel localizado na quadra Asa Norte, na região central de Brasília, após a suspeita dirigir ofensas racistas contra funcionários do estabelecimento.

De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Luisa Rany e Carlos Carone para o portal METRÓPOLES, a investigada costumava registrar os ataques em vídeo.

“Segundo testemunhas, Lusimar gravou imagens injuriando racialmente os trabalhadores do hotel e publicou os vídeos nas redes sociais. Relatos apontam reincidência da conduta na véspera da prisão”, destacaram os repórteres Luisa Rany e Carlos Carone em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Reincidência, condução à delegacia e providências legais

Conforme detalhado pela cobertura de Luisa Rany e Carlos Carone no METRÓPOLES, o comportamento da suspeita gerou revolta entre os funcionários e hóspedes:

Ataques Repetidos: Testemunhas relataram aos policiais que, no dia anterior, Lusimar já havia protagonizado situação semelhante contra os mesmos colaboradores do hotel.

Ação Policial: Acionada pelo telefone de emergência, a PMDF compareceu ao local e conteve a mulher para evitar novos desentendimentos.

Encaminhamento à 5ª DP: Todos os envolvidos foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde a autoridade policial tomou os depoimentos e formalizou o auto de prisão.

Processo Penal: A investigada responderá por injúria racial e os vídeos gravados por ela serão anexados ao inquérito como prova documental.

Quem é a mulher presa por racismo em um hotel da Asa Norte?

Trata-se de Lusimar Augustinho da Silva, de 55 anos, figura conhecida nas redes digitais como “menina do Ministério Etrom”.

Qual foi a acusação que motivou a prisão de Lusimar em Brasília?

Ela foi detida em flagrante por proferir ofensas de cunho racista contra funcionários de um hotel na Asa Norte e publicar o vídeo do ataque nas redes sociais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet