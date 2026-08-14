Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia

Marido de Giulia Be defende Legião Internacional dias após ter prisão à revelia decretada por Moscou

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Marido da cantora brasileira Giulia Be compartilhou orientações para ingresso na Legião Internacional dias após ser incluído em lista de procurados por Moscou.

O advogado norte-americano Conor Kennedy, de 31 anos, marido da cantora brasileira Giulia Be, voltou às redes sociais para incentivar voluntários a se alistarem nas Forças Armadas da Ucrânia. A manifestação ocorreu dias após a Justiça da Rússia manter a ordem de sua prisão à revelia pelo crime de mercenarismo.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, o advogado publicou diretrizes para ingresso de estrangeiros na Legião Internacional ucraniana.

“Conor Kennedy compartilhou nas redes um guia com orientações de candidatura à Legião Internacional e afirmou que o alistamento é ‘altamente recomendado’, desafiando a ordem expedida em Moscou”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Ordem de prisão à revelia, histórico na guerra e linhagem familiar

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, o caso envolve desdobramentos diplomáticos e jurídicos rigorosos:

Decisão do Tribunal Russo: O Tribunal Distrital de Basmanny, em Moscou, determinou a inclusão de Kennedy na lista internacional de procurados sob enquadramento do artigo 353 do Código Penal Russo (mercenarismo).

Recurso Negado: A defesa do norte-americano apelou da medida cautelar, mas a Justiça russa ratificou a prisão preventiva à revelia em sessão a portas fechadas.

Atuação em Combat: Em 2022, Kennedy combateu na região de Kharkiv pela Legião Internacional, declarando na ocasião ter ficado “profundamente comovido” pela situação do povo ucraniano.

Perfil e Família: Conor é filho de Robert F. Kennedy Jr., atual secretário de Saúde dos EUA, e sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy. Casou-se com Giulia Be em março de 2026, em Los Angeles.

Por que a Rússia emitiu ordem de prisão contra Conor Kennedy, marido de Giulia Be?

A Justiça russa acusa o advogado norte-americano de mercenarismo por ter atuado ao lado da Legião Internacional da Ucrânia em combates na região de Kharkiv.

O que Conor Kennedy declarou sobre o alistamento na Ucrânia após a decisão russa?

Kennedy ignorou a ordem de prisão e compartilhou nas redes sociais um tutorial de como se candidatar à Legião Internacional, afirmando que o ingresso é “altamente recomendado”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet