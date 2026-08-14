Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea

Especialista da SBCP analisa a busca por volume e reforça a importância do respeito à anatomia.

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Repercussão de vídeos da influenciadora gera debate sobre naturalidade, proporções corporais e a importância do planejamento individualizado com médicos.

A influenciadora digital Virginia Fonseca voltou a ser centro de discussões nas redes sociais ao mostrar os resultados de suas sessões de harmonização glútea. O comentário bem-humorado de uma amiga afirmando que o bumbum da empresária “vai explodir” rapidamente viralizou, acendendo o alerta de médicos e especialistas sobre a busca contínua por volume na região.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, médicos reforçam que intervenções injetáveis exigem responsabilidade e limites anatômicos.

“A harmonização glútea vai muito além do tamanho. O foco deve ser a proporção entre cintura, quadril e coxas, preservando a harmonia natural de cada corpo”, explicou o cirurgião plástico David Di Sessa em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Proporção corporal, substâncias e riscos do excesso

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, o cirurgião membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) destacou os pontos essenciais do procedimento:

Objetivos do Tratamento: A harmonização combina substâncias e tecnologias não cirúrgicas para tratar queixas como flacidez, celulite, perda de sustentação e falta de contorno.

Individualidade Biológica: Tônus muscular, espessura da pele e proporção prévia impedem que exista uma dosagem padrão aplicável a todas as pessoas.

Perigo das Referências: Buscar corpos idênticos aos vistos na internet pode levar a aplicações excessivas, comprometendo a estética e gerando complicações à saúde.

Segurança em Primeiro Lugar: Todo tratamento injetável requer produtos devidamente regularizados pela Anvisa, ambiente adequado e acompanhamento médico rigoroso.

O que é a harmonização glútea mostrada por Virginia Fonseca?

É um conjunto de procedimentos estéticos injetáveis e não cirúrgicos destinados a melhorar a firmeza, o contorno, a qualidade da pele e o volume dos glúteos.

Quais os riscos de aplicar produtos em excesso nos glúteos?

O aumento repetitivo de volume sem reavaliação médica pode deformar o contor

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet