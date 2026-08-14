Mãe de Virginia Fonseca publicou mensagem desejando conquistas e reforçou que mantém admiração pelo músico após 11 meses de relacionamento.
Margareth Serrão, mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (14/8) para prestar uma homenagem de aniversário ao seu ex-namorado, o músico Danilo Nascimento, conhecido artisticamente como Danilo Sanfoneiro. A publicação chamou atenção dos seguidores pelo tom afetuoso e maduro mantido entre os dois.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, Margareth fez questão de destacar que continuará torcendo pelo sucesso do sanfoneiro.
“Celebre a sua vida hoje! Desejo que você seja muito feliz e receba muita saúde, bênçãos e proteção divina. Sempre vou torcer pelas suas conquistas, você é muito especial para mim”, escreveu Margareth Serrão em apuração veiculada no METRÓPOLES.
Fim do namoro, maturidade e desejos de um novo ciclo
Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, o relacionamento do casal durou cerca de 11 meses antes de ser finalizado amigavelmente:
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Mensagem de Ânimo: A matriarca incentivou o ex-companheiro a se orgulhar de suas vitórias e a buscar novos objetivos nesta nova fase de vida.
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Vínculo Mantido: Mesmo com o término da relação afetiva, Margareth reafirmou o carinho e o respeito pela história construída ao longo dos meses em que estiveram juntos.
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Repercussão na Web: A postura de manter a torcida positiva pelo ex-parceiro foi amplamente elogiada pelos fãs da família no Instagram.
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Maturidade Emocional: A declaração reforça que a amizade e a consideração mútua continuam presentes na rotina dos dois.
O que a mãe de Virginia Fonseca disse na mensagem para o ex-namorado?
Margareth Serrão parabenizou Danilo Sanfoneiro pelo aniversário, desejou proteção e saúde, e afirmou que continuará torcendo pelas conquistas dele por considerá-lo uma pessoa muito especial.
Quanto tempo durou o namoro entre Margareth Serrão e Danilo Sanfoneiro?
O relacionamento afetivo entre Margareth e o músico durou cerca de 11 meses antes do término amigável.