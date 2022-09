David Hall declara que não vai apoiar ninguém em um provável segundo turno no Acre

O candidato David Hall (Agir) iniciou a entrevista na noite desta terça-feira (6) apresentando suas propostas e convidando o eleitor a dar um voto de confiança a novos nomes na política. Ele falou sobre diversos temas e disse que é preciso manter a política pública, independentemente de governo.

“Os governantes não podem inventar a roda, não podem simplesmente mudar a gestão e acabar com tudo que o governo anterior fez. Dessa forma quem perde é o povo”, comentou o candidato.

A entrevista está sendo feita pela apresentadora Mariana Tavares, numa transmissão do ContilNet em parceria com a San Francisco Filmes. David Hall lembrou que não está utilizando recursos do fundão na sua campanha e declarou que não vai apoiar ninguém em um provável segundo turno no Acre.

Confira ao vivo: