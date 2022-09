Durante Caravana, Jorge, Marcus e Nazaré garantem que Alto Acre voltará a ter desenvolvimento 

“Estamos certos que vamos ter, mais uma vez, uma grande vitória em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri”, afirmou Jorge Viana (PT), candidato ao governo, após passar os dois últimos dias em caravana pelo Alto Acre, acompanhado por Marcus Alexandre (PT) e a candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT).

O ex-governador assegurou que em seu novo governo, com apoio de Marcus Alexandre, Nazaré Araújo no Senado e Lula na presidência, o Alto Acre voltará a ser prioridade na gestão do Executivo.

“É com esse propósito que nós apresentamos nossas propostas para alavancar o agronegócio sustentável, para agricultura familiar, para o comércio na área de fronteira, para o fortalecimento de ações na área da saúde, educação e, no enfrentamento da violência. Nosso foco maior é socorrer as famílias, gerar empregos”, garantiu Viana.

A Caravana da Esperança esteve na região para abrir, oficialmente a campanha dos candidatos majoritários, acompanhados também por candidatos a deputado federal da Federação da Esperança (PT, PC do B e PV), Leo de Brito (PT), Perpétua Almeida (P C do B), Claudio Ezequiel (PV) e aos candidatos a deputado estadual Cesário (PT), Daniel Zen (PT), Idézio (PT), Marcelo Macedo (PT), Joãozinho (PT), Júnior Manchineri (PT) e Joci Aguiar (PT).

“Contamos com o apoio de militantes históricos, mas também com muitos jovens, ganhado apoio de comerciantes, empresários e com a comunidade que sonha ver o Acre voltando a dar certo e o povo voltando a ser feliz. O atual governo que está aí, não realizou nada”, disse o ex-governador.

Festa e comício inesperado

Jorge Viana celebrou o entusiasmo da militância na região e a acolhida da população que pedia que ele voltasse a disputar o governo do Estado. Destacou a importância da abertura do comitê em Brasiléia, do encontro com lideranças em Assis Brasil, da festa em Epitaciolândia e da caminhada em Xapuri, revelando que o ato foi concluído com um comício que não estava programado.

“A nossa campanha ganha a força do Alto Acre, o berço da nossa história política. Foram dois dias sendo abraçados, abraçando as pessoas e trazendo de volta a esperança de vivermos o segundo movimento de transformações no Alto Acre. Os xapurienses já celebram nossa ida para o segundo turno nas eleições para o governo”, declarou o candidato ao governo.

Marcus Alexandre frisou que no Alto Acre os governos petistas fizeram transformação expressivas, com a construção de estradas, levando eletrificação para a zona rural, promovendo mudanças na infraestrutura das cidades e com uma forte ação na área de produção e da agroindústria.

“Ligamos o Brasil, pelo Acre, ao Peru, por meio da Estrada do Pacífico. Realizamos o maior programa de infraestrutura de no Alto Acre. A região é uma força política muito importante em todas as eleições”, recordou o ex-prefeito.

“Quem está aí no poder agora, não construiu casas, não construiu escolas, não fez unidades de saúde, não pavimentou estradas e nem garantiu a trafegabilidade em ramais. Não há uma obra sequer concluída no Alto Acre. Nós vamos construir a ponte do Sibéria e eles vão ficar com a balsa em outubro”, disse Marcus.

Jorge Viana salientou que a única obra que o governo atual está encaminhando é o Anel Viário. “Uma obra planejada por nossos governos e que teve orçamento assegura nos nossos governos. Mas tanto o Anel Viário, em Brasileia, quando a ponte da Sibéria serão obras feitas por nós, a partir de janeiro do ano que vem, com a agilidade e a prioridade necessária”, concluiu.

Veja fotos