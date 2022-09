Ex-policial militar é flagrado com quase 50kg de crack e acaba preso por tráfico

Segundo informações do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), os homens apresentaram nervosismo ao avistar a viatura policial em um posto de combustíveis, localizado às margens da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 617.

Durante vistoria no carro com placas de Belo Horizonte (MG) , os policiais militares do Baep encontraram 46,5 quilos de crack, distribuídos em 45 tabletes.

Ainda de acordo com o Baep, um dos suspeitos presos, o homem de 32 anos, trata-se de um ex-policial militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Ele exerceu a função na corporação por sete anos e pediu a baixa do cargo de soldado em 2021.