Gerard Piqué traiu Shakira com ex de ator famoso e revelação choca cantora: ‘Desconhecia completamente’

Shakira e Gerard Piqué encerraram a relação de 12 anos em junho e têm travado uma longa batalha judicial pelo patrimônio e pela guarda dos filhos. A separação foi rodeada de boatos de traição e depois do vazamento da estratégia do jogador para pular a cerca, novos detalhes sobre as infidelidades do atleta vêm à tona.

De acordo com o paparazzo Jordi Martin, Piqué traiu Shakira com a modelo israelense Bar Refali. O affair teria acontecido em 2012, poucos meses depois de ela terminar com o ator Leonardo DiCaprio (sim, a separação ocorreu quando ela tinha 25 anos).

“Há alguns dias, conversei com um amigo próximo da modelo, que também foi meu amigo por muitos anos. Ele confirmou o motivo das visitas frequentes dela à Barcelona na época”, disse Jordi, em entrevista ao programa “El Gordo Y La Flaca”.

SHAKIRA TERIA CONHECIMENTO DO AFFAIR DE GERARD PIQUÉ E BAR REFALI

Ainda de acordo com Jordi, a informação teria sido enviada a uma fonte próxima a Shakira há alguns dias e ela teria ficado chocada com a descoberta. “Shakira está recebendo muitas informações novas que ela desconhecia completamente”, completou o repórter. Bar veio a público negar que tenha se envolvido com Piqué. “Somos apenas amigos”, garantiu.