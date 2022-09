Gladson apoia propostas de candidata do PSB para o aumento de delegacias da mulher

Governador e candidato à reeleição de uma das unidades da Federação que há quatro anos lidera o ranking proporcional como um dos estados brasileiros que mais matam e maltratam mulheres por questões de gênero, o chamado feminicídio ou o feminicídio tentado, além de outras práticas criminosas, Gladson Cameli (Progressdistas), prometeu que, num segundo mandato, vai trabalhar ainda mais pela redução desses índices vergonhosos.

O primeiro passo para isso, segundo ele, é com o aumento de efetivo de policiais – civis e militares – voltados para o combate a este tipo de crime, como também o aumento do número de delegacias de atendimento às mulheres.

“Vamos ampliar o número de delegacias para as mulheres”, disse o governador. A promessa foi feita na noite de sábado (3), em Cruzeiro do Sul, durante o lançamento da candidatura da delegada de polícia civil Carla Brito a deputada estadual pelo PSB.

Pernambucana de nascimento, a delegada começou a sua atividade profissional no Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul, onde desenvolveu atividades de proteção às mulheres, crianças e adolescentes cujo trabalho, em poucos anos, chamou a atenção da sociedade ao ponto de, em 2016, lideranças do PSB no município a convidarem para ser candidata a prefeita da cidade, o que ela aceitou. Derrotada, a delegada voltou a atuar na área policial mas mudou-se, junto com o marido, o também delegado de polícia Luis Tonine, para a cidade de Epitaciolândia, no Alto Acre.

Agora, de novo convidada a voltar à militância política, Carla Brito aceitou o desafio de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, pelo PSB, partido que não tem candidato a governador – o único candidato majoritário da sigla na disputa atual é o deputado estadual e médico Jenilson Leite, como candidato ao Senado.

Admirador do trabalho da delegada no combate ao crime, notadamente no combate à violência doméstica e contra crianças e adolescentes, o govenador fez questão de comparecer ao ato de lançamento de candidatura da delegada, mesmo ela sendo integrante de um Partido que fez oposição a sua administração na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Gladson Cameli tem sua candidatura à reeleição apoiada por dez partidos e por isso vem liderando as pesquisas de opinião pública com chances de vencer a disputa já no primeiro turno. A propósito, ao abraçar a candidatura de uma integrante de um partido adversário aos que o apoiam, demonstra que é um político acima das siglas partidárias, razão que o coloca na dianteira em relação a todos os seus quatro principais adversários.

Durante o lançamento da candidatura de Carla Brito, na cidade que a projetou como policial para a política, Gladson Cameli falou sobre os investimentos de seu Governo na área de segurança pública. Na condição de candidato da coligação “Avançar para Fazer Mais”, o governador disse que, num segundo mandato, precisará de apoio de deputados à projetos que possam aumentar a garantia de proteção às famílias nos próximos quatro anos. Segundo ele, suas propostas para um segundo mandato são ainda melhores, assegurando a continuidade dos avanços.

“Em nosso segundo mandato, vamos defender uma de suas bandeiras, que é a ampliação no número de delegacias para as mulheres no interior do Estado. Precisamos que as mulheres sejam atendidas com mais dignidade”, afirmou o candidato a governador, em relação à proposta de Carla Brito.

Delegada da Polícia Civil há dez anos, Carla Britto disputa sua terceira eleição. A candidata defende a construção de uma policlínica para policiais civis, instalação do Instituto Médico Legal (IML) nas regionais do Alto Acre e Tarauacá/Envira e criação de mais oportunidades para o primeiro emprego.

“Minha campanha é totalmente pé no chão. Defendo a união de propósitos, sempre pensando naqueles que mais necessitam e precisamos manter nosso estado no rumo certo”, concluiu.

A delegada também obteve o apoio do candidato ao Senado de Gladson Cameli, Ney Amorim. De acordo com ele, a eleição de Carla Britto será uma vitória dos mais humildes. “Como delegada, ela desenvolve projetos sociais fantásticos e, na Assembleia, poderá ajudar ainda mais a população do nosso estado”, disse o candidato a senador.