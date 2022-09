Homem é preso com 15kg de cocaína que recebeu em Rio Branco e levaria para Goiania

Após a troca de informações emanadas da DENARC/AC, Policiais Rodoviários Federais, na madrugada da última terça feira (20 de setembro) abordaram na BR 364, km 211, município de Rondonópolis /MT, um ônibus com destino à Goiânia.

Na ocasião foi preso, em flagrante, L.F.S. (24 anos), após revista em sua bagagem foi encontrado 15 kg de cocaína.

Indagado sobre o conteúdo, o passageiro informou que havia recebido a mala na rodoviária de Rio Branco/AC e levaria para Goiânia/GO, onde receberia o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço.

A equipe realizou então o Teste de Scott (teste realizado com Tiocianato de cobalto para identificar cocaína em amostras de drogas), obtendo resultado POSITIVO.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao Senhor L.F.S. , por ter cometido, a princípio, o crime de Tráfico de Drogas.

Foi posteriormente conduzido, ileso, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis para o procedimentos legais.

O conduzido mostrou-se compulsivamente nervoso e repulsivo às ordens policiais, motivo pelo qual utilizou-se de algemas para evitar o perigo de fuga e resguardar a integridade física de todos os envolvidos.

A Polícia Civil reitera o reforço dado no policiamento, combatendo, principalmente, os crimes transnacionais e a distribuição de drogas em nosso país.