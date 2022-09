IBGE quer incluir sociedade civil na produção de estatísticas sobre gênero e orientação sexual

Em maio deste ano, em pesquisa inédita divulgada, o IBGE apontou os principais dados coletados sobre a população LGBT do Brasil. São 2,9 milhões de adultos que se declararam homossexuais ou bissexuais, mas com um problema: “A gente não está afirmando que existem 2,9 milhões de homossexuais ou bissexuais no Brasil. A gente está afirmando que 2,9 milhões de homossexuais e bissexuais se sentiram confortáveis para se autoidentificar ao IBGE como tal”, diz a analista do Programa Nacional de Saúde (PNS), Nayara Gomes.

O preconceito social e o medo de estigmatização são fatores que normalmente levam à insegurança, quando se trata de declarar a própria orientação sexual.

Para refinar as pesquisas futuras e evitar imprecisões, O IBGE se reuniu com representantes de entidades que defendem os direitos LGBTQIA+, na última quinta-feira (8), para apresentar uma proposta de questionário sobre identidade de gênero e orientação sexual a ser incluída. O encontro aconteceu na sede do Instituto, no Rio de Janeiro, e marca o início de um trabalho conjunto, a fim de aprimorar a metodologia da coleta e aumentar a qualidade dos dados divulgados sobre o tema.

Segundo o IBGE, “O evento teve a participação de especialistas e membros da academia, do Ministério da Saúde e da militância organizada. Há cerca de três meses, o IBGE montou um grupo de trabalho (GT) dedicado a essas questões”.

Nos dados coletados até agora, que são de 2019, o Acre é apontado como o 4º estado com menor percentual de adultos que se autodeclararam homossexuais ou bissexuais. A Pesquisa destacou que 17 mil acreanos não quiseram responder ou não sabiam sua orientação sexual, o que corresponde a 2,8% da população adulta pesquisada.

O IBGE também apontou que a população adulta, maior de 18 anos, no Acre era de 592 mil pessoas em 2019, das quais 52,2% eram mulheres e 48,1% eram homens. Desse total, 95,8% se declararam heterossexuais e 1,3% homossexuais ou bissexuais.