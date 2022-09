Lista fatal: mulher é presa com tabela de preços para matar autoridades

Apontada como participante dos ataques a instituições públicas e privadas ocorridos no Ceará, em janeiro de 2019, uma mulher natural do Rio de Janeiro (RJ) foi presa pela Polícia Federal (PF) junto à Polícia Militar de Goiás (PMGO).

As corporações cumpriram mandado de prisão contra nessa quarta-feira (21/9), no Novo Gama (GO), Entorno do Distrito Federal. As investigações revelaram que a suspeita tinha uma tabela com preços de recompensa para cometer assassinatos contra autoridades no Ceará.