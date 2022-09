Mãe e filha morrem eletrocutadas após árvore derrubar fio de energia

Conforme o Corpo de Bombeiros, a criança passava no local e encostou em um galho e recebeu a descarga elétrica. A mãe tentou salvar a filha, mas as duas acabaram mortas.

“Informamos que a empresa já está no local para realizar as ações necessárias, efetuar apurações na Ilha da Marchantaria e prestar auxílio as familiares”, informou a concessionária por meio de nota.

A adolescente Maria Eduarda de Souza Noé, de 16 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica, na terça-feira (6), no ramal do Acará, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Em entrevista à Rede Amazônica, o tio que estava com a vítima no momento do acidente contou os detalhes da tragédia.